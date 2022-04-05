Москва, 5 апреля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Российские банки сохраняют осторожность в кредитной политике. Об этом 5 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.

Zampolit.com Максим Решетников

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«Конечно, недостаточно активны банки. Мы это тоже понимаем, и если раньше в рамках антикризиса они как-то быстро включались, то сейчас у нас только шесть банков из ста условно включились», — заявил Решетников.

«Это нас не устраивает. Понятно, что по этим программам они оценивают риски и так далее — банки пока настороженностью прежнюю соблюдают. Мы пытаемся из такой кредитной спячки максимально быстро вывести», — указал он.