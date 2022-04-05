Донецк, 5 апреля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Михайловка Донецкой Народной Республики. Об этом 5 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 12:30 с украинских позиций в населённом пункте Новгородское был открыт огонь по Михайловке. Из БМ-21 «Град» было выпущено 15 ракет.

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