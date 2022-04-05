Москва, 5 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. За две недели на реализацию инвестпроектов выделено почти 34 млрд рублей. Об этом 5 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.

Kremlin.ru Максим Решетников

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«Кредитование и пополнение оборотных средств малых и средних предприятий — здесь мы много говорили, четыре программы. Все они запущены, на сегодняшний момент мы видим, что, например, по совместной программе ЦБ и корпорации МСП, которая направлена именно на инвестиционный процесс и реализацию инвестиционных проектов, 1,5 тыс. договоров, почти 34 млрд рублей — то, что буквально за чуть больше двух недель поддержано», — заявил Решетников.

«Есть конкретные неплохие примеры производственных компаний из регионов, которые поставляли машиностроительную продукцию, компоненты — действительно получили кредит на оборотные средства, это им позволяет поддержать процесс инвестиционный и дальше развиваться», — указал он.