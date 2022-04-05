Москва, 5 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил направить доклад главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова («Единая Россия») в национальные парламенты зарубежных стран, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Есть предложение обстоятельно сообщение председателя комитета по обороне Андрея Валерьевича Картополова направить во все национальные парламенты зарубежных стран. С тем, чтобы наши коллеги, особенно, недружественных государств, были проинформированы. Захотят они знакомиться и интересоваться деталями — это их право, но наша позиция высказана председателем комитета по обороне. И правильно было бы, чтобы она не осталась только в этом зале», — предложил Володин и получил поддержу большинства парламентариев.

Он также ожидает ответной реакции.

«И конечно, мы ждем ответа от наших коллег. У нас с вами есть группы по взаимодействию, есть те, с кем мы контактировали. Пускай выскажут свою позицию, хватит занимать позу страуса, как будто ничего не происходит. Совершенно очевидно, ситуация в Буче инспирирована Соединенными Штатами Америки. Которая все это и организовала, и срежиссировала. А представители Украины лишь играли роль актеров. Так? Так!» — рассуждает Володин.