Брюссель, 5 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Страны Евросоюза планируют усилить санкции против России. Об этом 5 апреля сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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По информации агентства, Европейский союз намерен запретить в Россию экспорт полупроводников, а также различного оборудования. Уточняется, что под запретом могут оказаться оборудования, необходимого для добычи СПГ.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Франции анонсировал усиление санкций Евросоюза в ближайшие дни.