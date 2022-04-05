Екатеринбург, 5 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 4 апреля госпитализировали 113 пациентов с коронавирусной инфекцией. Предыдущий суточный показатель превышен на 72 случая. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах находится 210 «тяжелых» ковид-пациентов. Состояние 981 человека медики оценивают как среднетяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 86 граждан.

С начала пандемии на Среднем Урале выявили 428 914 заражений коронавирусом, из них 705 случаев — 4 апреля. Выздоровели уже 369 183 пациента. Жертвами заболевания стали 10 606 человек.