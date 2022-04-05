Москва, 5 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал главе Минтруда Антону Котякову на то, чтобы исправить ситуацию с выплатами беженцам из ДНР и ЛНР, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) сообщила о махинациях с выплатами для беженцев.

«Нашлись предприимчивые ребята, которые предложили женщинам обналичить деньги, 6 тыс. получаешь на руки, 4 тыс. остается у инициаторов обналички», — сообщила Останина.

Она в ходе заседания Госдумы попросила запросить в правительстве график, когда люди получат эти деньги, а также узнать причины задержки выплат.

Комментируя ситуацию, спикер Госдумы Володин дал два дня главе Минтруда на решение вопроса.

«У нас с вами послезавтра отчет правительства, если до этого времени вопросы не будут решены, поднимем это на встрече с председателем правительства», — сказал Володин.

Правительство Российской Федерации по поручению президента Владимира Путина должно осуществить единовременную выплату по 10 тыс. рублей беженцам из провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).