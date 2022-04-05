Москва, , 13:25 — REGNUM В России резко сократилось число проверок малого, среднего и даже крупного бизнеса. Об этом 5 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.

Максим Решетников Economy.gov.ru

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«На сегодняшний момент у нас приостановлено и отменено более 200 тыс. проверок. И мы видим еженедельную динамику вообще проверок: у нас на прошлой неделе всего по стране прошло 3 тыс. проверок», — заявил Решетников.

«Это в восемь раз меньше, чем за тот же период 2021 года. Мы видим, что реально эти моратории — они действительно работают», — указал он.