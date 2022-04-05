Париж, , 13:12 — REGNUM Россия оставляет за собой право ответить на высылку дипломатов из Франции. Об этом 5 апреля заявили в российском посольстве в Париже.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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В дипмиссии проинформировали, что послу России в МИД Франции передали список сотрудников загранучреждений, объявленных персонами нон грата. В посольстве отметили, что предлог является надуманным, и заявили, что посол выразил решительный протест против недружественных действий.

В посольстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на адекватный ответ на действия Парижа.