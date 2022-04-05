Бир-Лелу, Западная Сахара, 5 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Правительство Кубы передало партию гуманитарной помощи Сахарской Арабской Демократической Республике. Об этом 5 апреля сообщает Algerie Presse Service.

stevepb Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

По данным журналистов, в состав партии помощи вошли медицинские грузы, в том числе — 458 тысяч доз вакцины новой коронавирусной инфекции Soberana кубинского производства. Утром 5 апреля груз прибыл в порт Алжир, откуда сухопутным путём будет доставлен в лагеря сахарских беженцев в Западной Сахаре.

Отмечается, что вакцины были переданы Западной Сахаре на безвозмездной основе в рамках «сотрудничества между братскими народами».