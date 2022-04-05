Москва, 5 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике попал под обстрел населённый пункт Озеряновка. Об этом 5 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 12:10 с украинских позиций в населённом пункте Новгородское был открыт огонь по Озеряновке. Было выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, силы ЛНР освободили железнодорожное депо в городе Попасная.