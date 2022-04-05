Екатеринбург, 5 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В случае сохранения нынешних темпов производительности, Россия выйдет на полную обеспеченность отечественным семенным материалом картофеля уже к 2025 году. Об этом 4 апреля заявила главный научный сотрудник ФГБНУ «Уральский федеральный научно-исследовательский аграрный центр УРО РАН», доктор сельскохозяйственных наук Елена Шанина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Картофель

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Как отметила ученый, российскими научными организациями вместе с предприятиями реального сектора экономики в 2021 году было произведено порядка 20 тыс. тонн элитных семян картофеля, что то составляет почти 50% потребности российского рынка.

Также она добавила, что общая посевная площадь под картофель в нашей стране составила более 1,1 млн. га, валовый сбор — более 18,2 млн. тонн. По мнению Шаниной, при сохранении таких темпов производительности, наша страна уже к 2025 году выйдет на уровень 100% обеспеченности отечественным семенным материалом картофеля высших репродукций.

Кроме того, ученый рассказала, что такие показатели были достигнуты благодаря комплексу мер, предпринимаемых научными институтами и предприятиями реального сектора экономики в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской̆ Федерации» Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017−2025 годы.

Помимо того, она добавила, что с начала реализации подпрограммы было зарегистрировано 29 новых отечественных конкурентоспособных сортов картофеля (как столовых, так и пригодных для переработки).

При этом Шанина подчеркнула, что российские селекционные достижения сопоставимы с иностранными аналогами, а по некоторым показателям, например, продуктивности и устойчивости к заболеваниям, их превосходят.

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