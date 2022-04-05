Глава Крыма анонсировал законодательные инициативы против русофобии
Симферополь, 5 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о намерении в ближайшее время выступить с законодательными инициативами, направленными на защиту граждан от проявлений русофобии. Об этом он написал в телеграм-канале 5 апреля.
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Глава Крыма напомнил, что с призывом убивать русских «в больших количествах» ранее выступил мэр украинского Днепропетровска Альберт Филатов.
Он подчеркнул, что сегодня русских пытаются поставить вне закона, в разжигании ненависти участвуют и западные СМИ, и различные интернет-ресурсы, и политики.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля на пресс-конференции в Москве член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил о массовых и безнаказанных проявлениях русофобии на Западе.