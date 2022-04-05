Луганск, 5 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Железнодорожное депо в городе Попасная Луганской Народной Республики освобождено от националистов. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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Депо являлось укрепрайоном украинских националистов, с территории которого обстреливались не только населённые пункты ЛНР, но и жилые дома в окрестности. В результате боёв важную точку удалось освободить.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки украинские войска потеряли в ЛНР 20 человек.