Москва, 5 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Возможность заполнить черновик заявления для записи ребенка в первый класс общеобразовательной школы появилась на портале Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

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При этом сама запись началась 1 апреля и благодаря новой функции появилась возможность заранее заполнить черновик заявления и сохранить его в личном кабинете, а в нужный момент достаточно будет зайти на портал и нажать кнопку «Отправить».

Уточняется, что на данный момент к сервису уже подключились: Санкт-Петербург; Калининградская, Липецкая, Свердловская, Архангельская, Ивановская, Псковская, Тамбовская, Оренбургская, Воронежская, Пензенская и Саратовская области; Ханты-Мансийский автономный округ и Хабаровский край; а также Республики Тува, Северная Осетия и Адыгея. Поланируется, что к концу года к экспериментальному сервису будет подключена вся Россия.

При этом отмечается, что сервис по подаче заявления в первый класс на Госуслугах имеет широкий функционал, учитывающий все возможные условия и льготы.

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