Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В России, несмотря на преодолении пятой волны коронавирусной инфекции, пандемия коронавируса не закончилась. На заболеваемость будет влиять новый штамм «дельтакрон». Об этом 5 апреля заявил директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, врач-инфекционист, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Пока сложно говорить, что «дельтакрон» протекает более тяжело или он более опасен. В целом это типичные вирусологические ситуации, которые происходят со многими возбудителями», — отметил Лиознов.

Новый штамм коронавируса пока в России не закрепился, поэтому жители пока могут быть спокойны. К тому же достоверные прогнозы по новым вспышкам заболеваемости и ожиданию новой волны пока сделать проблематично.

Специалист отметил, что заболеваемость ковидом в стране будет продолжаться. Стоит сохранять бдительность и аккуратность. Среди жителей России есть непривитые, а сам иммунитет человека имеет свою ограниченную длительность. Дмитрий Лиознов выразил надежду на относительную легкость протекания заболевания при заражении новым штаммом коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Петербурга Александр Беглов сохранил действие масочного режима и социальной дистанции в городе. Беглов призвал жителей вовремя проходить ревакцинацию.