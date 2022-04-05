Париж, 5 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Госсекретарь МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что страна намерена «ударить» по российской нефти, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Нефть, это сильно отразится на России. «Удар» по нефти очень важен», — заявил в эфире RFI госсекретарь МИД Франции.

По его словам, голосование по новому пакету санкций против России может пройти уже завтра, 6 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла Алексея Мешкова после объявления о высылке дипломатов.

Подробнее в материале:МИД Франции вызвал посла России после объявления о высылке дипломатов