Симферополь, 5 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. ВТБ, входящий в число крупнейших государственных банков, рассматривает варианты работы на территории Республики Крым. Об этом журналистам заявил председатель правления банка Андрей Костин.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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«Мы сейчас рассматриваем разные варианты. Безусловно, Крым — это наша территория, и мы будем работать там, но в какой форме — это инвестиционная деятельность либо… Там сегодня создана достаточно эффективная система, банк РНКБ работает. Поэтому, конечно, все эти связи будем налаживать, развивать. Мне кажется, что сейчас очень важно инвестиции привлечь больше в Крым, прежде всего в индустрию отдыха», — приводит слова Костина «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля стало известно о начале работы в Крыму «Промсвязьбанка» (ПСБ).