Москва, 5 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы доставлен 191 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 5 апреля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 140 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 1 110 человек выздоровел после COVID-19.