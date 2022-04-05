Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток (НИИВС) Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) запустил производство первой в мире субъединичной рекомбинантной вакцины против COVID-19 «Конвасэл», сообщили 5 апреля ИА REGNUM в пресс-службе НИИ.

Spbniivs.ru Новая вакцина от COVID-19 «Конвасэл»

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Новый препарат основан на применении компонентов нуклеокапсидного N-белка вируса SARS-CoV-2, а не поверхностного шипообразного S-белка. Как показали результаты клинического исследования, «Конвасэл» приводит у человека к 100% выработке высоких титров специфических антител класса IgG к белку N, специфического клеточного иммунитета, а также развитию выраженной антителозависимой цитотоксичности.

«Запущено промышленное производство вакцины, — говорится в сообщении. — Мощности СПбНИИВС позволят производить до 2 млн доз вакцины в месяц, а в последующем — в зависимости от потребностей».

Напомним, 18 марта 2022 года Министерством здравоохранения РФ на препарат было выдано регистрационное удостоверение.