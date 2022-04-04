Сеул, , 09:56 — REGNUM Канцелярия избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля запросил от 30 до 40 млрд вон (от $24,6 млн до $32,8 млн) из резервных государственных средств для переноса президентской резиденции. Об этом 3 апреля сообщило Yonhap со ссылкой на представителя группы избранного главы государства по переносу резиденции.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обсуждения на рабочем уровне завершились без серьезных разногласий, — сообщил представитель группы. — Если текущая администрация страны даст согласие, мы ожидаем, что одобрение будет получено в ходе заседании кабинета министров, которое состоится 5 апреля».

Во время переговоров на рабочем уровне, состоявшихся на прошлой неделе, оперативная группа избранного главы государства встретилась с представителями министерств обороны, внутренних дел и Службы безопасности президента.

Обе стороны согласились на выделение 11,8 млрд вон (~$9,7 млн), необходимых для освобождения комплекса Объединенного комитета начальников штабов министерства обороны. Это было сделано из уважения к озабоченности администрации действующего президента Мун Чжэ Ина по поводу вакуума безопасности.

Однако, остается неясным, примет ли кабинет министров полностью дополнительный бюджет 5 апреля.

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