Москва, , 12:30 — REGNUM В настоящее время в 70 субъектах России введена государственная поддержка жителей регионов по подключению к газовым сетям. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба компании «Газпром межрегионгаз».

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Так, в Пермском крае впервые в России властями утверждена программа поддержки, согласно которой строительство газовой сети ведется до фасада дома, а не только до земельного участка также без привлечения средств граждан.

Также в Пензенской области 28 марта утверждена единовременная выплата в 110 тыс. рублей для многодетных малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами для подключения жилых домов к сетям газораспределения.

Кроме того, в Тюменской области в данный момент ведется переоценка размера социальной поддержки на внутридомовую газификацию с учетом индекса роста цен на материалы и газовое оборудование, а также прорабатывается вопрос расширения перечня льготных категорий граждан, имеющих право на субсидию.

Помимо того, власти Кировской области веду согласование механизма компенсации расходов на установку и приобретение газоиспользующего оборудования, а также строительство газопровода в границах земельного участка.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля стало известно, что в 903 населенных пунктах Татарии догазификации подлежат 18164 домовладения.