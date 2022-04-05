Брюссель, 5 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен и представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель в ближайшие дни посетят Киев. Об этом 5 апреля сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

European Union 2020 – Source EP Урсула фон дер Лейен

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По его словам, в ходе визита, который состоится уже на этой неделе, запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на этой неделе отправятся в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским», — написал Мамер в Twitter.