Рим, , 12:08 — REGNUM Италия намерена выслать группу российских дипломатов, сообщили 5 апреля в министерстве иностранных дел страны.

Луиджи Ди Майо Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что планируется высылка 30 российских дипломатов.

Ранее он рассказал, что из-за событий в Буче против России может быть принят новый пакет санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран Евросоюза заявили о высылке дипломатов из России. Среди них — Германия, Франция, Дания и страны Прибалтики.