Рим, 5 апреля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Италия намерена выслать группу российских дипломатов, сообщили 5 апреля в министерстве иностранных дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Глава МИД Италии ЛуиджиДи Майо заявил, что планируется высылка 30 российских дипломатов.

Ранее он рассказал, что из-за событий в Буче против России может быть принят новый пакет санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран Евросоюза заявил о высылке дипломатов из России. Среди них — Германия, Франция, Дания и страны Прибалтики.