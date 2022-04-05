Москва, 5 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства убийства солдат ВС РФ украинскими националистами в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Sledcom.ru Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

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«В сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. У одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а будучи уже в плену. Видео было снято в Киевской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в результате данных преступных действий военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований грубо нарушили Женевскую Конвенцию об обращении с военнопленными.

Бастрыкин поручил российским следователям возбудить по данному факту уголовное дело, выяснить точное место и время видеосъемки, провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, а также зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению.