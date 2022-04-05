Москва, 5 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Проведение ледового шоу в Донецкой Народной Республике (ДНР) обсудит министр спорта РФОлег Матыцин с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катаниюЕвгением Плющенко. Об этом 5 апреля министр рассказал журналистам.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

«Я буквально завтра планирую встретиться с Евгением Плющенко и внимательно обсудить этот проект», — сказал Матыцин.

Он отметил, что спорт должен выступать в качестве посла мира и созидательной деятельности.

Использование спорта для выстраивания отношений с партнёрами и вовлечения людей является частью государственной политики, добавил министр.

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