Москва, , 12:58 — REGNUM Материально-техническое обеспечение является главной проблемой российского спорта в нынешних условиях. Об этом 23 марта заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с главами российских спортивных федераций.

Олег Матыцин Duma.gov.ru

«Основная проблема — материально-техническое обеспечение, она связана с уходом технических партнёров», — сказал Матыцин.

Он отметил, что Минспорт ждём предложений, чтобы заменить ушедшие компании.

Также он добавил, что российский спорт уходит в изоляцию в связи с санкциями, а Минспорт продолжает работать с международными федерациями.

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