Москва, 5 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать применение запрещённых боеприпасов украинскими войсками. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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По информации СК, украинские силовики использовали при обстрелах города Попасная в Донбассе кассетные заряды с запрещенными противопехотными минами «Лепесток», сбрасывая их с беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в распоряжении следователей имеется информация о применении противопехотных шрапнельных мин и мин, начиненных металлическими дротиками.

По данным СК, украинские силовики нарушили ратифицированную конвенцию о запрете противопехотных мин, ратифицированную Киевом.