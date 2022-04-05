Донецк, 5 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Более 70 мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли за последние 48 дней. Об этом 5 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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По данным представительства, за 48 дней более 70 человек погибли, свыше 1 тыс. получили ранения в результате обстрелов украинских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в ДНР в результате обстрелов получили ранения 27 человек, в том числе один ребёнок.