Стокгольм, 5 апреля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Главная оппозиционная партия в Швеции «Умеренные» требует, чтобы правительство «Социал-демократов» выслало примерно десять российских дипломатов, которых ранее Служба безопасности Швеции назвала «шпионами». Об этом 5 апреля написала газета SvD.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

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«Они представляют собой реальную угрозу, и очевидно, что решение должно быть принято немедленно», — сказал изданию лидер оппозиции Ульф Кристерссон, не предоставив каких-либо доказательств.

Напомним, что ранее в Службе безопасности Швеции заявили, что ей известны имена русских дипломатов, которые на самом деле являются «шпионами».

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде со своей стороны заявляла, что правительство Швеции рассматривает возможность высылки российских дипломатов, но для него также важно, чтобы Швеция сохранила свое присутствие в посольстве в Москве.

По мнению Кристерссона, такой аргумент кажется «несостоятельным».