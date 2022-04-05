Лунд, Швеция, , 11:55 — REGNUM 26 марта правительство Швеции рекомендовало всем высшим учебным заведениям в стране заморозить любые договоры о сотрудничестве с российскими и белорусскими вузами. В свою очередь ректор Университета Лунда Ерик Ренстрём считает, что таким образом правительство Швеции посягает на автономию, которая есть у университетов.

Флаг Швеции Anders Sikvall

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«Я понимаю, что сейчас не то время, когда надо придавать российским государственным институтам блеск и славу. В то же время важно, чтобы мы поддерживали личные контакты с исследователями, которые хотят развивать демократию или работать над решением климатического кризиса», — заявил ректор Ренстрём в интервью SVT.

Университет Лунда примечателен тем, что он является высшим учебным заведением в Швеции, у которого наибольшее число программ по обмену: 23 с Россией и еще три — с Белоруссией.

«Это решение является нападкой на автономию университетов. Это имеет отношение к нашим основополагающим ценностям, но в то же время мы не живем в отрыве от реальности, к которой должны приспосабливаться», — добавил Ренстрём.

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