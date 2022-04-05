Стокгольм, 5 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Обсуждение новых санкций ЕС против России будет ключевым пунктом повестки дня в ходе встречи министров финансов в Люксембурге сегодня, 5 апреля. Об этом сообщила шведская новостная служба TT.

Pixabay.com Флаг Швеции

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«Я ожидаю принятие пятого пакета санкций…», — сказал министр финансов Швеции Микаэль Дамберг по дороге на встречу.

Камнем преткновения при принятии пятого по счету санкционного пакета является нежелание Германии и Австрии накладывать ограничения на газовую и нефтяную отрасли российской промышленности.

«Санкции, которые затрагивают нас больше, чем Россию, нехороши», — ранее передавало издание Politico слова министра финансов Австрии Магнуса Бруннера.