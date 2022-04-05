Москва, 5 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал раздать деньги гражданам России и каленым железом выжигать либеральные идеи из правительства, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Mironov.ru Сергей Миронов

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«Всё работает по старинке, и «Единая Россия», и многие министерства работают по старинке, как будто ничего не случилось. 24 февраля был рубеж, жить так, как жили до этого нельзя!» — убежден Миронов.

Он призвал оказать прямую поддержку гражданам на фоне санкций.

«Деньги нужно людям давать! Деньги! И не надо стесняться, и эти либеральные идеи нужно каленым железом выжигать из нашего правительства!» — заявил Миронов.

«Надо все самим делать, надо было думать, а не уповать на либеральные идеи», — добавил он.