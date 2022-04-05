Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Санкт-Петербург опустился на вторую позицию по заболеваемости COVID-19 за сутки относительно других регионов России. Об этом 5 апреля заявили в федеральном штабе. Петербург на пять случаев заражения обогнала Свердловская область. Третьей идет Москва (596 случаев).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Северной столице за минувшие сутки выявили 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 59 случаев меньше, чем сутками ранее. Статистика заражений продолжает сокращаться.

От ковида, как основной причины смерти, за сутки в Петербурге скончались 19 больных, что на одного пациента больше, чем за предыдущие сутки. Смертность в Петербурге пока стабильно удерживает свои относительно низкие отметки.

При этом за сутки 4562 человека вылечились от COVID-19. Это на 256 пациентов меньше, чем сутками ранее. В Петербурге продолжает выздоравливать большое количество пациентов.

Всего в Петербурге с начала пандемии выявили 1 504 382 случая заражения коронавирусом. Скончались от ковида 33 149 человек, а выздоровели 1 455 706 петербуржцев.