Москва, 5 апреля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Национальную платёжную карту «Мир» для путешествий по России выбирают 76% граждан, для поездок за границу — 51%. Об этом свидетельствует исследование банка «Хоум Кредит», передают РИА Новости.

Mironline.ru Платежная карта «Мир»

Карта платежной системы Union Pay представляет интерес для 13% граждан РФ, планирующих уехать отдыхать за границу, 5% — среди тех, кто не планирует уезжать в отпуск из России.

Собираются взять отпуск в ближайшие полгода 54% опрошенных. Не будет отпуска в этот период у 33%. Пока не определились с планами на отдых 15%

Выбирают для проведения отпуска путешествия по России 56%. Останутся дома 23%. Поедут в гости к друзьям и родственникам 20%. Проведут отпуск на даче 19%. За границу поедут всего 10%.

Онлайн-опрос проведен в марте 2022 года. Опрошены 500 мужчин и 612 женщин старше 18 лет в разных регионах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый пятый житель России (20%) считает, что в 2022 году лучше всего провести очередной отпуск дома.

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