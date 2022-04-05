Стокгольм, 5 апреля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. После призыва министра образования Швеции разорвать все соглашения с российскими государственными вузами несколько шведских университетов закрыли свои двери для российских студентов по обмену. Об этом 5 апреля сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

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Представители восьми университетов рассказали в интервью журналистам, что в будущем не будут принимать студентов по обмену из России и Белоруссии.

После того, как Россия начала проведение специальной операции на территории Украины, министр образования Швеции Анна Экстрём призвала вузы прекратить студенческие обмены, но делать исключения для «отдельных студентов и ученых». Однако вузы в Стокгольме, Умео, Лунде, Уппсале полностью приостановили образовательный обмен.