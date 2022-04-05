Донецк, 5 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Посёлок Донецкий Луганской Народной Республики оказался под обстрелом РЗСО. Об этом 5 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 11:10 с украинских позиций в Орехово из РЗСО БМ-21 был открыт огонь по посёлку Донецкий. Всего выпущено 40 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли девять населённых пунктов ДНР за сутки.