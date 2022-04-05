Москва, 5 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать преступления, которые совершили украинские военнослужащие на территории Харьковской области. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба СК.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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Речь идёт минировании дорог в целях пресечения эвакуации мирного населения в северном и восточном направлении.

«Эти действия направлены на запугивание мирных граждан, предпринимающих самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию», — заявили в СК.

Также будет расследован взрыв плотины Оскольского водохранилища, в результате чего было затоплено семь населённых пунктов. Подтоплен оказался и город Святогорск Краматорского района ДНР.