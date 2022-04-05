Буэнос-Айрес, 5 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Правительство Аргентины выпустило 4 апреля постановление об отмене коронавирусных ограничений для въезда в страну. Теперь к путешественникам будут применяться те же требования, что и до марта 2020 года, сообщает новостное агентство MercoPress.

Pixabay.com Ограничение доступа

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Аргентина пошла на этот шаг после ряда жалоб приграничных провинций. Таким образом, страна снимает ограничения для въезда из Чили, Боливии, Парагвая, Бразилии и Уругвая. Пограничные пункты будут возвращаться к своей работе постепенно.

Тем не менее, для въезжающих в Аргентину продолжит действовать требование о наличии медицинской страховки, покрывающей лечение от коронавируса.