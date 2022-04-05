Копенгаген, 5 апреля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В Дании планируют выслать группу российских дипломатов. Об этом 5 апреля сообщило агентство Reuters.

Флаг Дании

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По информации агентства, Дания последует примеру ряда других стран Евросоюза и вышлет российских дипломатов. Всего домой вернутся 15 человек, уточняет СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции и Германии, а также странах Балтии приняли решения о высылке российских дипломатов.