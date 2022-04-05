Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. К аппаратам искусственной вентиляции легких в Ленинградской области подключены восемь пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили 5 апреля ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Пациент на ИВЛ

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В настоящий момент в региональных стационарах развернуто 580 коронавирусных коек, на которых находятся 337 пациентов. Свободно 243 койки (41,9%).

«За сутки поступило 38 человек, на ИВЛ — восемь человек», — отметили в комитете.

За минувший день в Ленобласти положительные тесты на коронавирус получили 168 местных жителей (-5 к предыдущему дню). Наибольшее число инфицированных выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Всеволожск (16), Мурино (13), Выборг, Гатчина (по 11). Выписано по выздоровлению 64 человека. Также зарегистрирован один летальный исход от осложнений, вызванных ковидом.

Всего с начала пандемии в марте 2020 года в Ленобласти коронавирусом было инфицировано 182 420 человек. Из них вылечились 174 666 человек, умерли 3445 человек.