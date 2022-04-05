Хабаровск, 5 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжается реализация программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. В перечне лифтового оборудования, которое устанавливается, всё чаще используется продукция совместного российско-белорусского производства. С 2015 года заменено 1948 лифтов в 642 домах. Около 30% из них изготовлены на белорусском заводе «Могилёвлифтмаш». В это число входят и 140 лифтов, собранных из комплектующих ОАО «Могилёвлифтмаш» на заводе «Нижегородлифтмаш» в Нижнем Новгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Brateevsky Лифт

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Сегодня работу этого оборудования проверил министр ЖКХ края Дарий Тюрин, который побывал в нескольких многоквартирных домах в Южном микрорайоне Хабаровска.

«Сотрудничество с Белоруссией особенно ценно сейчас. Это позволяет проводить работы по плану, придерживаться прежнего ритма, а главное — чувствовать поддержку. Белорусские лифты не доставляют проблем ни с сервисным обслуживанием, ни с запчастями. В крае устанавливаются лифты и отечественного производства, например, Щербинского лифтового завода. Для обслуживания иностранных лифтов есть аналоги среди отечественных комплектующих. Поэтому в целом проблем с лифтовым оборудованием в регионе нет», — сказал министр ЖКХ Дарий Тюрин.

Как сообщало ИА REGNUM, внешнеторговый оборот Тюменской области с Белоруссией за 2021 года вырос в 2,2 раза и составил порядка $30 млн.