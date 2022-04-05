Москва, 5 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Росатом» заместила поставки радиоактивных изотопов в отечественные клиники. Об этом сообщили в пресс-службе «Русатом Хэлскеа», подразделении корпорации.

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Из-за логистических проблем в российские клиники прекратился импорт радиоактивных изотопов для диагностики и лечения тяжёлых болезней, рассказали в пресс-службе. Росатому удалось заместить эти поставки.

«На российском рынке ранее были доступны радиофармпрепарат йод-131 производства Венгрии и медицинские изделия (генераторы технеция-99m) производства Франции и Польши», — говорится в заявлении.

Сейчас препараты полностью замещены отечественной продукцией. Такая необходимость, уточнили в корпорации, возникла из-за сложившейся логистической ситуации.