Симферополь, 5 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский скатился до уровня террориста. Об этом 5 апреля заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Kremlin.ru Сергей Аксенов

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Он прокомментировал угрозы Зеленского российским журналистам.

Аксёнов отметил, что в обращении бывшего комика прозвучали угрозы расправы в адрес ведущих журналистов России и их руководителей, таким образом, Зеленский скатился «до уровня террориста».

«Это к вопросу о вменяемости украинского руководства и его способности не то что к переговорам и к соблюдению каких-либо соглашений, а в принципе к адекватному восприятию реальности», — сказал глава Крыма.