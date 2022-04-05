Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга выделили городскому предприятию «Продовольственный фонд» субсидию в 198,4 млн рублей для возмещения затрат на доставку зерна из регионов до элеваторов города, сообщил 5 апреля на своей странице в соцсети губернатор Александр Беглов.

Зерно T.me/a_beglov

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

По его словам, таким образом Смольный поддержал запасы и застраховал региональный «Продовольственный фонд».

«Деятельность фонда позволяет избежать монополизации рынка и не допустить существенного роста цен на муку и удорожания хлеба», — пояснил Беглов, отметив, что бесперебойные поставки мукомольным предприятиям по стабильным ценам продолжатся.

Читайте ранее в этом сюжете: Продовольственный фонд Петербурга получит субсидию на доставку зерна