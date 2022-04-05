Санкт-Петербург, 5 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга выделили городскому предприятию «Продовольственный фонд» субсидию в 198,4 млн рублей для возмещения затрат на доставку зерна из регионов до элеваторов города, сообщил 5 апреля на своей странице в соцсети губернатор Александр Беглов.

T.me/a_beglov Зерно

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По его словам, таким образом Смольный поддержал запасы и застраховал региональный «Продовольственный фонд».

«Деятельность фонда позволяет избежать монополизации рынка и не допустить существенного роста цен на муку и удорожания хлеба», — пояснил Беглов, отметив, что бесперебойные поставки мукомольным предприятиям по стабильным ценам продолжатся.