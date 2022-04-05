Магас, 5 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Ингушетии отмечается существенное улучшение ситуации по коронавирусу. За прошедшую неделю число новых случаев заболевания COVID-19 снизилось на 40 по сравнению с предыдущей неделей. Ежедневно в республике выявляется не более 27 заразившихся коронавирусом. В то время как месяцем ранее в день устанавливалось в четыре раза больше диагнозов COVID-19.

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Улучшение ситуации по коронавирусу позволило сократить число ковидных коек, сообщил и.о. министра здравоохранения Магомед-Башир Балаев. Всего в регионе оставили для лечения пациентов с COVID-19 125 коек.

«В связи с установившейся тенденцией на снижение роста заболеваемости, Минздрав планомерно сокращает и коечный фонд. На начало марта он снизился на 5% и составил 125 коек в четырех медицинских организациях, в том числе 18 реанимационных коек» , — сообщил министр.

По данным федерального оперативного штаба на 4 апреля, в Ингушетии за последние сутки были госпитализированы два пациента с COVID-19. Всего было выявлено 26 новых случаев заражения. Последний случай смерти из-за COVID-19 был зафиксирован в регионе 19 марта.