Донецк, 5 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики развивают наступление в направлении Марьинки в пригороде Донецка. Об этом 5 апреля в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава республики Денис Пушилин.

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«Что касается наступательной операции, она развивается в направлении Марьинки», — уточнил он.

Также, по его словам, по оперативным контролем сил ДНР находится Новобахмутовка.

«В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов. Непосредственно на «Азовстали» выбивается противник, где сконцентрированы основные силы в виде полка «Азов», — добавил Пушилин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что военные Донецкой Народной Республики контролируют порядка 30−35% территории города Марьинка. Он подчёркивал, что продвижение идёт тяжело, так как город очень сильно укреплён в инженерном отношении.

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