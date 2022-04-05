Донецк, 5 апреля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования за сутки совершили обстрел девяти населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Mil.gov.ua Артобстрел

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По данным милиции, за сутки пострадали 27 мирных жителей, в том числе один ребёнок. По обстрел попали девять населённых пунктов. Украинские войска выпустили по гражданским объектам более ста артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм и мин калибром 120 мм

В милиции рассказали, что за сутки 26 украинских силовиков добровольно сдали оружие и перешли на сторону ДНР.